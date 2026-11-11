Siakam y Zubac impulsan a los Pacers a vencer 114-101 a los Wizards

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Pascal Siakam (43), de los Pacers de Indiana, dispara sobre Kyshawn George (18), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Siakam acertó 7 de 17 tiros de campo y convirtió sus 12 intentos desde la línea de tiros libres. Andrew Nembhard sumó 17 puntos y 10 asistencias, y Kelly Oubre Jr. anotó los 14 unidades que consiguió en la primera mitad para Indiana.

Kyshawn George anotó 25 tantos y Anthony Davis aportó 21 puntos y 13 rebotes para los Wizards, que sufrieron su quinta derrota consecutiva. Trae Young anotó 12 de sus 15 unidades en la segunda mitad y Tre Johnson agregó 15 desde la banca para los Wizards.

Indiana, que cortó una racha de dos derrotas, abrió el último cuarto con una racha de 14-0 para tomar ventaja de 91-77.

Los Pacers habían estado arriba 69-59 con 6:24 por jugar en el cuarto, antes de que los Wizards respondieran con un parcial de 18-8 para cerrar el periodo.

Los Wizards lograron su mayor ventaja del partido, 41-33, a mitad del segundo cuarto, antes de que los Pacers cerraran la primera mitad con una racha de 22-9 para irse al descanso arriba 55-50.

Indiana lanzó para 46% y limitó a los Wizards a 39% en la primera mitad. En el partido, los Pacers tiraron para 47%, mientras que los Wizards terminaron con 41%.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP