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Siakam y Haliburton guían a los Pacers a superar 123-120 a los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Pascal Siakam anotó 30 puntos, incluidos 12 en el último cuarto; Tyrese Haliburton sumó 23 unidades y 12 asistencias en su primer partido de temporada regular desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho hace 16 meses, y los Pacers de Indiana vencieron 123-120 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del miércoles.

Tyrese Haliburton (0). de los Pacers de Indiana, reacciona luego de encestar y recibir una falta durante el cuarto periodo del juego de baloncesto de la NBA ante los Pelicans de Nueva Orleans, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Matthew Hinton)
Tyrese Haliburton (0). de los Pacers de Indiana, reacciona luego de encestar y recibir una falta durante el cuarto periodo del juego de baloncesto de la NBA ante los Pelicans de Nueva Orleans, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Con Indiana abajo 92-86 al comenzar el cuarto periodo, Haliburton tomó el mando en el último cuarto y anotó ocho de los 10 puntos de Indiana en un lapso de 90 segundos para borrar una ventaja de los Pelicans de 101-93. Los Pacers superaron a Nueva Orleans 15-3 para tomar una ventaja de 108-104.

Zion Williamson, que terminó con 22 tantos, empató el partido a 116 con una bandeja en penetración y un tiro libre, pero Haliburton anotó con jugadas de potencia en las dos siguientes posesiones, e Indiana se puso arriba 121-118 y cerró el juego con un par de tiros libres de Quenton Jackson.

Obi Toppin añadió 20 puntos para Indiana, e Ivica Zubac aportó 16 tantos y 14 rebotes. Andrew Nembhard anotó 18.

Dejounte Murray encestó 23 para los Pelicans, y Yves Missi tuvo 13 unidades y 14 rebotes.

Williamson lanzó apenas cuatro triples en toda la temporada pasada y encestó solo uno. Pero en los entrenamientos de la pretemporada trabajó en ampliar su rango de tiro, aunque la mayor parte de su atención estuvo en los tiros en suspensión de media distancia.

Dejado solo por los Pacers al final del segundo cuarto, Williamson se colocó detrás del arco y encestó dos triples consecutivos desde las alas derecha e izquierda.

Los Pacers se despegaron para tomar ventaja de 38-31 en el primer cuarto con 59% de acierto en tiros de campo, pero los Pelicans limitaron a Indiana a 33% de efectividad en un segundo cuarto de 35-18 que le dio a New Orleans una ventaja de 66-56, coronada por el tiro de larga distancia de Williamson sobre la bocina. Williamson anotó los últimos ocho puntos de la primera mitad. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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