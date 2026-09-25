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Shohei Ohtani, primero en liderar ventas de camisetas MLB por 4 años seguidos

NUEVA YORK (AP) — Shohei Ohtani se ha convertido en el primer jugador en encabezar las ventas de camisetas de las Grandes Ligas al final de cuatro temporadas consecutivas desde que el deporte comenzó a registrar esas cifras en 2010.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles sonríe en el dugout en la octava entrada ante los Padres de San Diego el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles sonríe en el dugout en la octava entrada ante los Padres de San Diego el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El astro japonés sobresale dentro de un cuarteto de jugadores de los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones vigentes de la Serie Mundial, que aparecen entre los 20 primeros.

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York fue segundo por segunda temporada consecutiva, informaron el viernes MLB y la filial del sindicato de jugadores MLB Players, Inc. Judge terminó tercero en 2023 y 2024.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago fue tercero, tras subir desde el 16to puesto al final de la temporada pasada, y el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos Atlanta, fue cuarto, un ascenso desde el undécimo lugar del año pasado.

El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, fue quinto, seguido por Freddie Freeman (Dodgers); Bryce Harper (Filadelfia); Mookie Betts y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers); y el dominicano Juan Soto (Mets de Nueva York).

Munetaka Murakami (Medias Blancas de Chicago) ocupó el 20mo puesto, y se unió a Ohtani y Yamamoto para convertirse en el primer trío de jugadores japoneses dentro de los 20 primeros.

Corey Seager (Texas) fue 11mo, seguido por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. (Toronto); Adley Rutschman (Boston); Kyle Schwarber (Filadelfia); Paul Skenes (Pittsburgh); Cal Raleigh (Seattle); el dominicano Elly De La Cruz (Cincinnati); Jackson Merrill (San Diego); y Nolan Arenado (Arizona).

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