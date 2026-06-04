Shohei Ohtani domina durante 6 entradas en blanco y Dodgers aplastan 7-0 a Diamondbacks

Compartir en:









El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el juego del miércoles 3 de junio de 2026 ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Ohtani (6-2) permitió dos hits y ponchó a seis. Colocó su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— en 0,74.

El astro japonés ha permitido una carrera limpia en 24 entradas durante una racha de cuatro victorias consecutivas.

Ohtani también conectó tres sencillos y se embasó cinco veces, anotando una carrera.

Tucker conectó su jonrón ante Zac Gallen (3-5) en la segunda entrada. Freddie Freeman añadió un sencillo de dos carreras en la tercera. Max Muncy siguió con un sencillo productor y el hit corto de dos carreras de Alex Freeman en la séptima puso a los Dodgers arriba por 7-0.

Los Ángeles pegó 16 hits para ganar por 16ª vez en 19 juegos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP