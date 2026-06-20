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Shohei Ohtani anuncia el nacimiento de su hijo en Instagram

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani volvió a ser padre.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona después de que un lanzamiento cayera en la tierra durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona después de que un lanzamiento cayera en la tierra durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles publicó el sábado la noticia de su nueva incorporación en su cuenta de Instagram.

“Estamos nuevamente llenos de alegría de vivir juntos este día maravilloso en nuestras vidas. Gracias por haber nacido a salvo”, señaló Ohtani y su esposa, Mamiko Tanaka en un mensaje y agradecieron a sus seguidores.

La publicación mostró una imagen de las manos y los pies de un bebé en una manta azul, lo que sugiere que el bebé fue varón, además de su hija, que nació en abril de 2025. Entre los brazos del bebé había una diminuta versión de peluche del querido perro de Ohtani, Decoy, que también tuvo su propia foto en la parte inferior de la publicación.

La noticia de que Ohtani estaba a punto de tener un segundo hijo surgió de la nada el viernes. No apareció en la alineación de los Dodgers, que se publicó mucho más tarde de lo habitual, después de que el equipo informara que estaba “ausente del equipo por paternidad”.

La ausencia de la estrella de dos vías no duró mucho. Ohtani volvió a la alineación como primer bate para el juego del sábado contra los Orioles. Ohtani también sigue previsto para realizar su próxima apertura como lanzador el miércoles, de visita ante los Mellizos de Minnesota, señaló el mánager Dave Roberts.

“Supongo que el bebé está sano, la mamá está sana”, dijo Roberts, quien aún no había tenido oportunidad de ponerse al día con Ohtani unas horas antes del juego del sábado.

Ohtani, famoso por su vida privada, nunca ha revelado públicamente el nombre de su hija y ha evitado cuidadosamente mostrar su rostro en las pocas fotos familiares que publica en sus redes sociales.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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