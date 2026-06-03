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Shia LaBeouf se declara culpable de agresión por golpear a personas fuera de un bar

NUEVA ORLEANS (AP) — El actor Shia LaBeouf se declaró culpable el miércoles de tres cargos de agresión simple por golpear a personas afuera de un bar de Nueva Orleans en febrero, durante el Mardi Gras.

Shia LaBeouf en el estreno de “The Phoenician Scheme” en el Festival de Cannes en Francia, el 18 de mayo del 2025. (Lewis Joly/Invision/AP)
Shia LaBeouf en el estreno de “The Phoenician Scheme” en el Festival de Cannes en Francia, el 18 de mayo del 2025. (Lewis Joly/Invision/AP) AP

Los detalles de la sentencia por ahora no están disponibles en los registros judiciales en línea. Un abogado de LaBeouf no ha respondido a un correo electrónico ni a una llamada telefónica en los que se solicitaban comentarios.

Un video del incidente del 17 de febrero muestra a LaBeouf, sin camisa, empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro, “provocándole posible dislocación de la nariz”, según un informe de la policía de Nueva Orleans.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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