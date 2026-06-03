Shia LaBeouf se declara culpable de agresión por golpear a personas fuera de un bar

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Shia LaBeouf en el estreno de “The Phoenician Scheme” en el Festival de Cannes en Francia, el 18 de mayo del 2025. (Lewis Joly/Invision/AP) AP

Los detalles de la sentencia por ahora no están disponibles en los registros judiciales en línea. Un abogado de LaBeouf no ha respondido a un correo electrónico ni a una llamada telefónica en los que se solicitaban comentarios.

Un video del incidente del 17 de febrero muestra a LaBeouf, sin camisa, empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro, “provocándole posible dislocación de la nariz”, según un informe de la policía de Nueva Orleans.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP