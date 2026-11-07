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Shelton remonta y llega a la final del Masters de París. Espera a Alcaraz o Ruud

PARÍS (AP) — Ben Shelton se recuperó tras ir abajo con un quiebre en el set decisivo para vencer a Luca Van Assche por 5-7, 6-3, 6-4 y alcanzar el sábado la final del Masters de París.

El estadounidense Ben Shelton reacciona tras perder un punto ante el francés Luca van Assche durante un partido de semifinales del torneo de tenis del Master de París en Nanterre, a las afueras de París, Francia, el sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
El estadounidense Ben Shelton reacciona tras perder un punto ante el francés Luca van Assche durante un partido de semifinales del torneo de tenis del Master de París en Nanterre, a las afueras de París, Francia, el sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

El estadounidense, tercer preclasificado, parecía en problemas cuando el francés, sin preclasificación, le quebró el saque para ponerse 3-1 arriba en el tercer set.

Pero el subcampeón del Abierto de Estados Unidos respondió al ganar los siguientes cuatro juegos para tomar ventaja de 5-3.

Después de que Van Assche mantuvo su servicio bajo presión, Shelton cerró el partido con su saque para acercarse a su quinto título del año y el octavo de su carrera. Shelton, de 24 años, va camino de conquistar su tercer título Masters, tras haber ganado dos veces el National Bank Open en Montreal.

Se enfrentará al ganador de la semifinal posterior del sábado entre el español Carlos Alcaraz, siete veces campeón de Grand Slam, y el noruego Casper Ruud, tres veces subcampeón de un major. Alcaraz, segundo preclasificado, salvó dos puntos de partido el viernes.

Oportunidad perdida

Van Assche, de 22 años, disputaba su primera semifinal de un Masters y se llevó por poco un primer set muy ajustado. Shelton igualó el partido al completar un juego de servicio en blanco con una volea de revés precisa en la red.

Van Assche quebró para ponerse 3-1 arriba cuando devolvió el saque con efecto de Shelton con un passing de derecha, latigazo paralelo a la línea.

Pero Shelton recuperó el quiebre de inmediato, sostuvo en blanco para el 3-3 y luego volvió a quebrar mientras Van Assche parecía acusar el desgaste físico. Shelton esbozó una sonrisa cuando su 19no ace del partido puso el marcador 5-3.

El único título de Van Assche en su carrera llegó a principios de este año, sobre arcilla al aire libre, en Estoril, Portugal.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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