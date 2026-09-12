Shelton busca acabar larga sequía de EEUU en los Slams ante Zverev en final del US Open

Ben Shelton celebra tras derrotar a Frances Tiafoe en las semifinales del US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Cuando se enfrente al primer cabeza de serie Alexander Zverev el domingo, Shelton intentará convertirse en el primer estadounidense en ganar un major desde Andy Roddick en 2003. Puede convertirse en el primer estadounidense de raza negra en ganar el torneo más importante de su país desde Arthur Ashe en 1968.

Es mucho para que lo asimile un joven de 23 años, además del hecho de que se enfrenta a un jugador al que nunca ha vencido. Aun así, Shelton, octavo cabeza de serie, afirmó que puede con todo.

“Para mí, todo este torneo, a estas alturas, ha sido territorio inexplorado", dijo Shelton. "Estoy en situaciones en las que nunca había estado antes. He vencido a un tipo o a tipos a los que nunca había vencido antes. Estoy emocionado por jugármelo todo”.

“Sí, puedo pensar en lo genial que es este momento y por lo que estoy jugando. Al final del día, estoy aquí en Nueva York, estoy pasando el rato con mi equipo, estoy con mis amigos jugando un poco de tenis y he podido restarle importancia al momento bastante bien”, añadió.

Shelton ya hizo algo de historia durante su primera marcha hacia la final de un Slam, al imponerse al campeón defensor Carlos Alcaraz en un duelo de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la mañana , el final más tardío en la historia del US Open. Luego llegó una victoria en semifinales sobre Frances Tiafoe, en un partido en el que el ganador se convertiría en la más reciente esperanza estadounidense de acabar con la sequía masculina.

Shelton nació en octubre de 2002, nueve meses antes de que Roger Federer ganara su primer título grande en Wimbledon. Rafael Nadal y Novak Djokovic pronto se unirían a él para dominar los torneos de Grand Slam, así que fue raro que un estadounidense siquiera tuviera una oportunidad realista de ganar uno durante los 23 años siguientes.

Un Zverev distinto y un escenario distinto al de su primera final del US Open

Ahora Shelton está en la posición en la que Zverev estaba hace seis años, intentando ganar su primer título de Grand Slam en Nueva York. El alemán estuvo a punto de lograrlo antes de venirse abajo, al convertirse en el primer hombre en perder en la final después de ganar los dos primeros sets desde 1949. Sucumbió ante Dominic Thiem en un desempate del quinto set.

“He jugado muchos partidos importantes desde entonces. En aquel momento, por supuesto, era mi primera final de Grand Slam. No tenía experiencia. Todavía era un chico joven, diría yo. Sí, simplemente era diferente. Todo es diferente”, indicó Zverev.

Ahora ha sido el jugador dominante en los Grand Slams en una temporada marcada por las lesiones de Alcaraz y Jannik Sinner. Zverev por fin dio el salto para ganar su primer grande en Roland Garros, y cayó ante Sinner en la final de Wimbledon. Tiene marca de 24-2 en partidos de Grand Slam en 2026.

La final de 2020 se jugó en un estadio casi completamente vacío, sin aficionados permitidos durante la pandemia de coronavirus. El Ashe estará lleno el domingo y el público estará claramente del lado de Shelton.

Zverev señaló que recibe con agrado el cambio.

“He jugado contra muchos franceses en Francia. Creo que el público más hostil, si se le puede llamar así, es cuando juegas contra un francés en París Bercy en aquellos tiempos", comentó. "Era bastante intenso, y siempre disfruté de eso. Siempre disfruté ese tipo de ambientes”.

Shelton necesita darle la vuelta a una rivalidad desigual

Zverev tiene marca de 5-0 contra Shelton y ha ganado 10 de sus 11 sets. No se han enfrentado este año.

Shelton tuvo un saque dominante desde el momento en que llegó al circuito, y poder soltarlo a velocidades por encima de 140 mph (225 kph) le da al zurdo un arma en la que puede confiar. Su capacidad para defender y salir victorioso en intercambios más largos lo convierte ahora en un jugador distinto.

“Creo que Ben ha ido en la dirección correcta a lo largo de este año", señaló Bryan Shelton, su padre y entrenador. "Creo que cuatro títulos en distintas superficies es una especie de prueba de ello. Creo que parte de la razón es que se ha vuelto más maduro y más disciplinado en la cancha. Está dispuesto a sufrir un poco en los peloteos y alargarlos, y realmente usar su atletismo”.

Ben Shelton se reunió después de su victoria del viernes con Jalen Brunson, el MVP de las Finales de la NBA que llevó a los Knicks de Nueva York al título, su primer campeonato desde 1973. Brunson le dijo a Shelton que volverá para ver la final.

Quizá vea el final de otra larga sequía.

“Estoy deseando afrontar el desafío, poder resolver problemas el domingo. Sé a qué me enfrento, y también estoy más confiado que nunca en mi juego”, expresó Shelton.

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FUENTE: AP