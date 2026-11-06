Shelton avanza a su primera semifinal del Masters de París. Tiafoe se clasifica a Finales ATP

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El estadounidense Ben Shelton reacciona tras ganar su partido de cuartos de final contra su compatriota Tommy Paul en el torneo de tenis Paris Masters, en Nanterre, cerca de París, Francia, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Shelton se impuso 6-4, 4-6, 6-3 en la Plenitude Arena. Fue su tercer triunfo en cinco enfrentamientos entre ambos.

Tercer cabeza de serie del torneo bajo techo, Shelton despachó 19 aces y acabó con las esperanzas de Paul de clasificarse para las Finales ATP, programadas en Turín del 15 al 22 de noviembre. Como resultado, el también estadounidense Frances Tiafoe certificó su boleto y debutará en el torneo que cierra la temporada.

Apenas queda una plaza de individuales por adjudicar en las Finales, con el número uno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Arthur Fils ya clasificados. Si el estadounidense Taylor Fritz derrota a Alcaraz para acceder a las semifinales del Masters de París más tarde el viernes, se unirá a ellos en Turín. Si pierde, el español Rafael Jódar participará en su lugar.

Fue la victoria 44 de Shelton en el circuito esta temporada, lo que mejora su mejor registro personal de triunfos tras sus 42 victorias en 2024.

El francés Luca Van Assche se enfrenta a Rinky Hijikata, quien sorteó la fase de clasificación, en el otro partido de cuartos de final en París.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP