americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sheinbaum impulsa nueva iniciativa de reforma electoral que limita los gastos electorales en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum presentó el martes una nueva propuesta de reforma electoral que apunta a recortar y limitar los gastos de las autoridades electorales, congresos locales y municipios. Además, refuerza la fiscalización de los partidos políticos pero sin tocar sus gastos.

Tras el revés que sufrió la semana pasada en el Congreso donde las fuerzas aliadas al partido gobernante Morena rechazaron una primera iniciativa de reforma electoral, Sheinbaum decidió lanzar una nueva propuesta, conocida como “Plan B”, que incluirá reformas a la Constitución y a leyes secundarias que se presentará el martes en el Senado.

Según explicó en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la nueva propuesta se busca “menos privilegios y más participación ciudadana”, y que los sueldos de los altos funcionarios electorales no excedan al que recibe la presidenta.

“Deben asumir el compromiso de gastar lo justo. Generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social, en los municipios”, agregó.

La nueva iniciativa prevé que los congresos locales no podrán tener un gasto superior al 0,7% del presupuesto de los estados, y se reduce las regidurías en los ayuntamientos hasta un máximo de 15. Los recursos que se ahorren por esta vía se dispondrán para obras y servicios en los estados y municipios.

Asimismo, se plantea un ajuste en los sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales electorales, y se establece que no podrán ganar más que la presidenta mexicana. También se elimina los bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales de los funcionarios electorales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.
ULTIMA HORA

Trump afirma que tendrá "el honor de tomar Cuba" en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter