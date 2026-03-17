Sheinbaum dice que primer ministro de Corea del Sur gestiona nuevo concierto de BTS en México

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Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que el primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, ya respondió la carta que le envió en enero para solicitar que BTS realice más presentaciones en México y que le pasó la petición a los productores de la agrupación.

La mandataria indicó que la decisión depende de los productores de BTS y agregó que “lo mejor sería que fuera gratuito” el nuevo concierto. También mencionó que Kim ofreció la visita a México de otra agrupación surcoreana, pero no dio detalles.

BTS se presentará en Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo y, como era de esperarse, los boletos para el Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65.000 asistentes, se agotaron en cuestión de minutos. Son las primeras presentaciones estelares del grupo desde que cumplieran con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y a varios años de su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22. En México, BTS debutó en 2014 y tuvo otras presentaciones en 2015 y 2017.

La superbanda de K-pop, integrada por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado “ARIRANG”.

Luego de que se agotaron las entradas en México decenas de fans de la agrupación, conocidos como ARMY, realizaron una protesta en una oficina capitalina de la Procuraduría Federal del Consumidor contra los revendedores de boletos.

Sheinbaum informó que aprovechó para invitar al primer ministro de Corea del Sur a que visite México en septiembre.

FUENTE: AP