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Sheets celebra 30 cumpleaños con jonrón de 3 carreras y Padres vencen 10-8 a Rockies

DENVER (AP) — Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo por delante en la novena entrada y el dominicano Miguel Andújar impulsó tres carreras, mientras los Padres de San Diego remontaron el jueves para vencer por 10-8 a los Rockies de Colorado.

El primera base de los Padres de San Diego, Gavin Sheets, calienta antes de un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 21 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
El primera base de los Padres de San Diego, Gavin Sheets, calienta antes de un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado, el martes 21 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Padres perdían 8-5 al comenzar la novena entrada, antes de que Xander Bogaerts y Andújar conectaran sencillos productores de carrera, recortando la desventaja a una. Luego, con corredores en primera y tercera, Sheets disparó un slider de Victor Vodnik a 379 pies por encima de la pared del jardín derecho para su tercer jonrón de la temporada. El batazo decisivo llegó en el cumpleaños número 30 de Sheets.

Fue el segundo salvamento desperdiciado de la temporada para Vodnik (0-2).

Mason Miller, de San Diego, consiguió su noveno salvamento de la temporada, el mayor total en las Grandes Ligas, y extendió su racha sin permitir carreras a 33 ⅔ entradas.

Bogaerts y el dominicano Ramón Laureano impulsaron dos carreras cada uno para San Diego, que mejoró a 15-3 en sus últimos 18 juegos tras un inicio de 2-5 en la temporada.

Ron Marinaccio (1-0) se acreditó la victoria por los Padres tras permitir una carrera en dos entradas como relevista. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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