Shedeur Sanders será titular de Browns ante Saints porque Watson sigue en protocolo de conmoción

Shedeur Sanders, quarterback de los Browns de Cleveland, calienta el brazo previo a un partido de la NFL en contra de los Jets de Nueva York el domingo 11 de octubre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Sanders reemplaza a Deshaun Watson, quien está en el protocolo de conmoción cerebral. Watson estuvo en el campo durante la práctica del viernes, pero no participó en ninguna repetición con el equipo. Existe la posibilidad de que Watson reciba el alta el sábado, después de aparecer como “cuestionable” en el reporte de lesiones.

El entrenador Todd Monken manifestó que el hecho de que Watson no pudiera practicar con el equipo esta semana hizo que fuera una decisión fácil optar por Sanders.

“Me gustó su confianza y la manera en que dirigió la ofensiva. Se le vio muy cómodo a la hora de meter y sacar a nuestros muchachos del huddle, y me pareció que lanzó el balón extremadamente bien”, comentó Monken sobre Sanders.

Sanders participó en cuatro jugadas la semana pasada contra Pittsburgh después de que Watson recibió un golpe casco contra casco por parte del profundo de los Steelers Jaquan Brisker. El quarterback de segundo año e hijo del miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional Deion Sanders completó sus dos pases para un par de yardas.

Watson regresó al partido después de ser autorizado por el consultor independiente de neurotrauma. El veterano de 10 años comenzó a experimentar síntomas de conmoción cerebral la noche del lunes y fue colocado en el protocolo.

Sanders fue titular en los últimos siete partidos de su temporada de novato el año pasado, con marca de 3-4, con siete pases de touchdown y 10 intercepciones. Mostró una mejora constante durante la pretemporada, pero no pudo superar a Watson para quedarse con el puesto de titular.

“Fue valioso, simplemente volver a recurrir a ese banco de recuerdos, tener esas repeticiones y todo eso. Por eso estoy agradecido por toda esta pretemporada y por todo, y por estar ahí afuera con los muchachos todos los días, pudiendo todavía hacer algunos lanzamientos con ellos. Así que no creo que hayamos perdido el ritmo”, expresó Sanders.

El partido del domingo será un duelo de quarterbacks de la generación del draft de la NFL de 2025. Los Saints pasaron de largo con Sanders y seleccionaron a Tyler Shough con la 40ma selección global. Terminaron ascendiendo posiciones mediante un canje en la quinta ronda para elegir a Sanders.

Sanders se enfrentará a una defensa de los Saints que ocupa el 28vo lugar de la liga en general y el 23ro contra el pase.

“La ofensiva va a seguir siendo en su mayor parte la misma, pero algunos elementos del juego terrestre del quarterback podrían ser diferentes. Shedeur ha hecho lo mismo. Estás viendo a un jugador que tiene experiencia”, señaló el coordinador defensivo de Nueva Orleans, Brandon Staley.

Cleveland (5-3) busca evitar lo que sería su primera racha de dos derrotas en la temporada, mientras que Nueva Orleans (2-5) llega tras su semana de descanso.

El tackle defensivo de los Browns Maliek Collins, segundo del equipo con 3 1/2 capturas, se perderá el partido del domingo debido a una lesión de codo.

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FUENTE: AP