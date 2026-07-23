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Shane Bieber lanza 7 entradas, su máximo de la temporada, y Azulejos vencen 3-1 a Rays

Shane Bieber lanzó siete entradas, la mayor cantidad de la temporada, para ganar su segunda apertura consecutiva; George Springer se embasó tres veces e impulsó una carrera, y los Azulejos de Toronto vencieron el jueves por 3-1 a los Rays de Tampa Bay para evitar una barrida de cuatro juegos.

El lanzador de los Azulejos de Toronto, Shane Bieber, realiza un pitcheo contra los Rays de Tampa Bay durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el jueves 23 de julio de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)
El lanzador de los Azulejos de Toronto, Shane Bieber, realiza un pitcheo contra los Rays de Tampa Bay durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el jueves 23 de julio de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Bieber (2-1) permitió una carrera y tres hits. No dio bases por bolas y ponchó a tres.

Tyler Rogers trabajó la octava entrada y Louis Varland cerró el juego para su 21er salvamento en 21 oportunidades.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó dos sencillos y remolcó una carrera, y Springer se fue de 2-3 con una base por bolas, mientras Toronto ganó por segunda vez en 10 enfrentamientos con los Rays.

Los Azulejos tienen marca de 2-5 desde la pausa del Juego de Estrellas, con apenas 13 carreras anotadas.

Toronto abrió el marcador en la primera entrada cuando Ernie Clement anotó desde segunda con un sencillo dentro del cuadro del mexicano Alejandro Kirk con dos outs.

El antesalista dominicano Junior Caminero intentó fildear con la mano desnuda el rodado lento de Kirk, pero se pasó de largo la pelota, y Clement se fue a toda velocidad al plato. George Springer avanzó de primera a tercera en la jugada, pero Kazuma Okamoto se ponchó para terminar la amenaza.

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