Shai Gilgeous-Alexander y Thunder trituran a Wizards, 114-75

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Jared McCain sumó 19 puntos, y el novato Aday Mara aportó 18 unidades, ocho rebotes y tres tapas para Oklahoma City (8-2), que ha ganado cinco de siete partidos desde que perdió a los titulares Jalen Williams, Cason Wallace y Chet Holmgren por lesiones que requerirán un largo tiempo de recuperación.

El novato AJ Dybantsa anotó 19 puntos y Alex Sarr registró 15 unidades y 14 rebotes por Washington (4-6), que jugó sin el pívot Anthony Davis. Los Wizards encestaron 29 de 98 tiros (29,6%) y acertaron apenas 7 de 43 intentos de triples. Los Wizards han perdido tres compromisos seguidos.

Ambos equipos jugaron partidos de la Copa NBA la noche anterior, pero ello no pareció afectar a Oklahoma City, que acertó el 50% de sus tiros en la primera mitad y construyó una ventaja de 57-36, con 17 puntos de McCain y 16 de Gilgeous-Alexander, quien no jugó el cuarto periodo.

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FUENTE: AP