Shai Gilgeous-Alexander podría unirse al raro club de los 3 veces MVP de la NBA al hilo

Esa es la lista completa de quienes lograron ganar tres premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la NBA. Nadie ha conseguido esa hazaña en 40 años, y el poder estelar que no figura en esa lista —nombres como Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar— habla de lo difícil que es lograrlo.

Shai Gilgeous-Alexander tiene la posibilidad de unirse a ese club esta campaña con el Thunder de Oklahoma City, quiera o no. Su enfoque —como también lo ha sido en años anteriores— está en ganar y en los campeonatos, no en nada de carácter individual.

Es el mejor jugador del equipo que, en esencia, es cofavorito —junto con los Spurs de San Antonio— para ganar el campeonato de la NBA. Ha reunido más del 75% de los votos de primer lugar para el MVP en las últimas dos temporadas, y su promedio de anotación de 32 puntos por partido es el más alto de la NBA en ese lapso.

El gerente general del Thunder, Sam Presti, ha estado cerca de jugadores Salón de la Fama. Ve esas cualidades en Gilgeous-Alexander y señaló en su conferencia de prensa de pretemporada el mes pasado que los grandes de ese nivel tienen “algo que los separa de los demás y los hace singularmente diferentes”.

El juego ha cambiado, y Gilgeous-Alexander es uno de los jugadores que lo ha cambiado.

Los jugadores internacionales han ganado los últimos ocho premios MVP; si la encuesta anual a los gerentes generales de la liga resulta acertada, esa racha llegará a nueve esta campaña —ya que Victor Wembanyama, de los Spurs, es su elección de pretemporada para convertirse en el ganador del trofeo la próxima primavera.

Y, con Joel Embiid —la selección número 3 en 2014 y MVP en 2022-23— como la excepción, muchos de esos futuros MVP nacidos fuera del país no eran precisamente considerados por muchos como candidatos a llegar a ese nivel cuando ingresaron a la liga. Giannis Antetokounmpo, entonces de Milwaukee y ahora con Miami, fue la selección número 15 del draft de 2013; ganó dos MVP durante esta racha internacional. Nikola Jokic, de Denver, fue elegido en el puesto 41; es tres veces MVP. Gilgeous-Alexander fue seleccionado en el 11; ahora ha ganado dos seguidos.

A Gilgeous-Alexander le gusta recordar a la gente que cosas como las temporadas de MVP ocurren porque muchas personas —no solo el ganador del trofeo— hicieron su parte.

Si el Thunder vuelve a ser contendiente, probablemente será un candidato principal. El mejor jugador de los mejores equipos suele estar de lleno en la pelea por el MVP. Y si lo gana otra vez, le saldrá caro: Gilgeous-Alexander ha colmado a sus compañeros de equipo con regalos de agradecimiento después de sus dos primeras temporadas de MVP, incluidos relojes de lujo, abrigos Burberry y mucho más.

Para Gilgeous-Alexander, el liderazgo es mucho más importante que los trofeos.

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FUENTE: AP