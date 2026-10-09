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Shai Gilgeous-Alexander, astro de la NBA, compra participación en el Atlético de Madrid

MADRID (AP) — El campeón de la NBA Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al grupo propietario del Atlético de Madrid, informó el viernes el club de la máxima categoría del fútbol español.

El jugador del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, escucha mientras ofrece una entrevista durante el día de atención a medios del equipo de baloncesto de la NBA el lunes 28 de septiembre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings)
El jugador del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, escucha mientras ofrece una entrevista durante el día de atención a medios del equipo de baloncesto de la NBA el lunes 28 de septiembre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP

El escolta canadiense del Thunder de Oklahoma City se ha convertido en la más reciente estrella deportiva norteamericana en interesarse por el fútbol, siguiendo los pasos de figuras como LeBron James y Tom Brady.

“Este es un club con una presencia consolidada en la cima del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, dijo Gilgeous-Alexander.

El Atlético señaló que la alianza estaba “basada en valores compartidos: ambición, excelencia y la convicción de que cada resultado debe ganarse”.

James se convirtió en copropietario de Fenway Sports Group en 2021, el conglomerado que es dueño de los Medias Rojas de Boston y del emblemático club Liverpool de la Liga Premier.

Brady, retirado mariscal de campo de la NFL, es propietario minoritario del equipo Birmingham, de la segunda división inglesa.

El Atlético no reveló qué participación adquirió Gilgeous-Alexander, campeón de la NBA en 2025 y MVP de la NBA en temporadas consecutivas.

“Su inversión refleja un interés en la visión a largo plazo del club y en su crecimiento internacional” indicó el club.

El Atlético, segundo en la clasificación, visita el sábado al Alavés, rival de La Liga.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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