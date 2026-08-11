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Sevilla ficha al delantero escocés Robbie Ure del club sueco IK Sirius

SEVILLA, España (AP) — Sevilla informó el martes que ha fichado al delantero escocés Robbie Ure con un contrato hasta 2031.

El club español no reveló de inmediato los detalles financieros del traspaso del jugador de 22 años procedente del equipo sueco IK Sirius.

Ure, que ha representado a Escocia hasta la categoría sub-21, anotó 15 goles en 15 partidos en la liga sueca de este año, que comenzó en abril, indicó Sevilla. Marcó 10 goles en sus últimos seis encuentros con el Sirius.

Sevilla señaló que Ure se formó en la cantera del Glasgow Rangers antes de mudarse a Bélgica, donde se incorporó a las categorías juveniles del Anderlecht antes de su llegada al Sirius.

Sevilla terminó 13º en la liga española la temporada pasada, a un punto de la zona de descenso. Debuta esta temporada el sábado en casa contra el Rayo Vallecano.

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FUENTE: AP

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