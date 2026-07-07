Servicio de seguridad de Ucrania: hallan muerta a una mujer buscada por atentado en Mónaco

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El servicio de seguridad, también conocido por sus siglas en ucraniano SBU, indicó que un agente que presta servicio en la agencia de inteligencia militar de Ucrania confesó haber matado a Berezovska con la ayuda de un exagente de las fuerzas del orden. Según un comunicado del SBU, el hombre afirmó que actuó por iniciativa propia y sin informar a sus superiores.

El ataque conmocionó a Mónaco, un enclave costero para ricos y famosos conocido por sus incentivos fiscales favorables, su familia real y el Gran Premio de Fórmula 1. Su jefe de Estado, el príncipe Alberto II, describió la explosión como “un acto odioso” y señaló que se movilizaron todos los servicios públicos para garantizar la seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP