Servicio Postal de EEUU se ve involucrado en disputa por elecciones

Camiones del Servicio Postal de Estados Unidos en Denver, el 28 de julio del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

El presidente Donald Trump busca un mayor control sobre la votación por correo mediante una orden ejecutiva, mientras que un cambio en la forma en que la agencia procesa los envíos está generando críticas de que no está entregando las papeletas a tiempo.

Funcionarios demócratas han expresado inquietudes durante la última semana sobre la rapidez con la que el Servicio Postal procesará las papeletas, después de que decenas de miles de ellas en California y cientos en Wisconsin llegaran a las oficinas electorales locales demasiado tarde para ser contadas en elecciones este año. Las principales oficinas electorales de Kansas y Michigan están instando a los votantes que quieran emitir su voto anticipado a evitar el correo y, en su lugar, entregarlo en persona.

El Servicio Postal respondió a esas preocupaciones al afirmar el martes que sigue “comprometido a cumplir nuestro papel en el proceso electoral”.

“Ofrecemos una manera segura, eficiente y eficaz para que los ciudadanos participen cuando las autoridades deciden usar el correo como parte de sus elecciones”, señaló en un comunicado.

El Servicio Postal enfrentó preguntas similares en 2024, pero el escrutinio este año es mayor debido a una orden ejecutiva que Trump emitió en marzo y que busca crear una lista nacional de votantes para orientar al Servicio Postal a la hora de decidir quién recibe una papeleta por correo.

La orden ha provocado múltiples demandas y órdenes de tribunales federales, lo que ha derivado en un caso que ahora está ante la Corte Suprema a la que el gobierno ha pedido permiso para imponer sus restricciones a la votación por correo.

Trump ha mentido durante años sobre el fraude electoral para intentar justificar su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020, y la votación por correo es uno de sus blancos favoritos, aunque él mismo ha utilizado ese método. Durante una reciente visita a Michigan, describió falsamente la votación por correo como “intrínsecamente corrupta” y añadió: “Ojalá no haya papeletas por correo”.

Un informe de 2025 del grupo de investigación Brookings identificó alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de papeletas por correo emitidas.

Pese a los ataques de Trump, el método sigue siendo popular entre votantes de los dos principales partidos. En 2024, casi el 30% de los votantes emitió su voto por correo, según datos federales. En Michigan, donde contiendas competitivas para la Cámara de Representantes y el Senado podrían ayudar a determinar el equilibrio de poder en el Congreso, el estado indicó que ha enviado más de 2 millones de papeletas de voto ausente para las primarias estatales del 4 de agosto.

“Queremos mantener el voto por correo, queremos protegerlo, queremos ampliarlo”, manifestó Jonathan Smith, presidente del Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, que cuenta con 200.000 miembros, lanzó en abril una campaña para promoverlo y se opone a convertir al Servicio Postal en un administrador electoral. “¿Por qué? Porque funciona”.

Las batallas legales se intensifican por la orden de Trump

El Servicio Postal propuso en junio una norma en línea con la orden ejecutiva de Trump que crearía una lista nacional de votantes elegibles, basada en bases de datos mantenidas por otras agencias federales. Solo quienes figuren en la lista serían elegibles para recibir papeletas por correo.

Funcionarios demócratas de casi dos docenas de estados presentaron una demanda federal en Massachusetts. Un juez federal allí bloqueó la orden de Trump el mes pasado, y un tribunal de apelaciones confirmó ese fallo, lo que llevó a Trump a apelar ante la Corte Suprema. Pero el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia se negó el martes a bloquear la orden en un caso separado, al considerar prematuro un desafío legal.

Senadores y gobernadores demócratas han escrito al Servicio Postal instándolo a abandonar los esfuerzos para implementar la orden de Trump.

“Donald Trump ha demostrado que no se detendrá ante nada para entrometerse en nuestras próximas elecciones”, afirmó en un comunicado a The Associated Press la senadora de Wisconsin Tammy Baldwin. “En el mejor de los casos, este nuevo impulso agravará los retrasos ya graves para los votantes por correo y, en el peor, impedirá que estadounidenses elegibles emitan su voto”.

Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU, dijo que no cree que el Servicio Postal haya comenzado a implementar nada relacionado con la orden ejecutiva de Trump mientras se resuelven los desafíos legales. Pero Smith, del sindicato de trabajadores postales, declaró a la AP el martes que técnicos de la entidad están trabajando “entre bastidores” en un portal previsto para la lista de votantes elegibles.

El Servicio Postal declinó responder a las declaraciones de Smith y dijo que no podía comentar si está avanzando con trabajos relacionados con la orden de Trump debido al litigio.

El sindicato de trabajadores postales se opone al plan de un portal, a una lista nacional de votantes elegibles y a usar esa lista para determinar quién puede recibir una papeleta por correo. Smith sostuvo que no debería ser responsabilidad de los trabajadores postales “decidir quién puede votar y quién no”.

Plan sobre centros de procesamiento irrita a funcionarios

El Servicio Postal ha estado bajo presión financiera durante años y ha estado consolidando el procesamiento de correo en menos centros regionales. El correo recorre un promedio de 224 kilómetros (139 millas) para llegar a uno y a veces 805 kilómetros (500 millas), según un informe reciente de Brookings.

En enero, un grupo de senadores, en su mayoría demócratas, dijo estar preocupado por una decisión de poner fin a los despachos de correo dos veces al día desde oficinas postales locales hacia centros regionales de procesamiento. El resultado es que el correo que llega después del único despacho diario al día siguiente.

Funcionarios de California dijeron que el cambio fue un factor para que el estado rechazara más de 148.000 papeletas de sus primarias de junio, y que el 63% de ellas llegó demasiado tarde pese a un período de gracia de siete días. A los funcionarios les preocupaba que algunas papeletas fueran selladas en instalaciones de procesamiento al día siguiente de haber sido depositadas en una oficina postal, lo que posiblemente las invalidaría. Funcionarios de Wisconsin también dijeron que cientos de papeletas de una elección en abril llegaron tarde.

El Servicio Postal indicó que, por lo general, los sellos se están aplicando con equipos automatizados en los centros de procesamiento, “de la misma manera y en la misma medida que antes”. Añadió que quien quiera asegurarse de que el sobre de su papeleta reciba un sello oportuno puede solicitar que un trabajador postal le aplique uno gratis.

Un informe sobre la elección de 2024 de la Oficina del Inspector General de la agencia postal señaló que la agencia manejó más de 59 millones de piezas de correo electoral entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre de ese año, y que el 97,3% llegó a tiempo.

Aconsejan a los votantes evitar el correo

La oficina de la secretaria de Estado de Michigan está aconsejando a los votantes que entreguen las papeletas en mano en la oficina de su secretario local o en un buzón de entrega.

“Hemos visto estos problemas a lo largo de varios ciclos electorales —siempre son preocupantes, y por eso hemos emitido esa orientación”, comentó el subsecretario de Estado Aghogho Edevbie.

El Servicio Postal indicó que sus centros en Michigan no están registrando retrasos en el procesamiento.

En Kansas, las preocupaciones por entregas tardías de papeletas en las primarias estatales de 2024 provocaron una pulla en la plataforma social X del secretario de Estado Scott Schwab, republicano: “El Pony Express es más eficiente a estas alturas”. Consultada ahora sobre su postura, la portavoz Whitney Tempel dijo que Schwab aún cree que “lo mejor es mantener su papeleta fuera de las manos del gobierno federal”.

Jamie Shew, un demócrata elegido para supervisar las elecciones en el condado de Douglas, donde se encuentra el campus principal de la Universidad de Kansas, dijo que su oficina está tratando de cambiar las percepciones de los votantes.

“Creo que los votantes están acostumbrados a que pueden dejarla el viernes y nosotros la vamos a recibir para el día de las elecciones”, expresó Shew el martes. “Esa simplemente no es la realidad”.

El presupuesto estatal de California incluye 10 millones de dólares para campañas en redes sociales y otros esfuerzos para desalentar el envío por correo de papeletas a última hora.

Y el Servicio Postal señaló que no ha cambiado su consejo para los votantes: deben enviar sus papeletas por correo al menos una semana antes de la fecha límite de su estado para recibirlas.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Michael R. Blood en Los Ángeles, Michael Casey en Boston y Jacqueline GaNun en Lansing, Michigan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP