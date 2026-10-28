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Sergio Pérez se compromete con Cadillac al firmar extensión de dos años hasta 2029

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El piloto mexicano Sergio Pérez firmó una extensión de contrato por dos años que lo mantendrá en Cadillac hasta 2029, anunció el equipo el miércoles.

El piloto de Cadillac Sergio Pérez en el garaje durante la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la F1, el sábado 24 de octubre de 2026, en Austin, Texas. (Dustin Safranek/Pool Foto vía AP)
El piloto de Cadillac Sergio Pérez en el garaje durante la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la F1, el sábado 24 de octubre de 2026, en Austin, Texas. (Dustin Safranek/Pool Foto vía AP) AP

“Checo” Pérez, de 36 años, tenía contrato originalmente hasta el próximo año y recientemente expresó que estaba considerando el retiro tras una mala racha de resultados.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y ampliar mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, dijo Pérez.

Una temporada difícil

Cadillac está hundido en el último lugar del campeonato de constructores sin un solo punto. Las mejores actuaciones de Pérez han sido un par de 14.º puestos.

“Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero lleva tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante", sostuvo Pérez. "Aún queda mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años”.

Hito en casa

Considerado ampliamente como el mejor piloto mexicano en la historia de la F1, Pérez ha conseguido seis victorias en Grandes Premios. También ha competido con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

Pérez tendrá este fin de semana su salida número 300 en la F1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, frente a su afición.

Para dar inicio a las celebraciones el miércoles, conducirá en una demostración, un “show run”, por el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad, donde se espera que se reúnan miles de espectadores.

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AP automovilismo: https://apnews.com/hub/auto-racing

FUENTE: AP

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