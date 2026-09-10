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Sergiño Dest marca el empate en el 1-1 de PSV ante Shakhtar en la Champions

EINDHOVEN, Holanda (AP) — El defensor de Estados Unidos Sergiño Dest marcó el gol del empate en una jugada de barrida, mientras el PSV Eindhoven igualó 1-1 con el Shakhtar Donetsk el jueves en su partido inaugural de la Liga de Campeones.

El jugador del PSV Sergiño Dest celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el PSV y el Shakhtar en Eindhoven, Países Bajos, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Patrick Post)
El jugador del PSV Sergiño Dest celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el PSV y el Shakhtar en Eindhoven, Países Bajos, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Patrick Post) AP

El lateral derecho calculó bien su desmarque para conectar un pase raso desde la izquierda de Armando Obispo y anotar desde apenas dentro del área al inicio del segundo tiempo, después de haber estado involucrado en el gol del Shakhtar justo al filo del descanso.

El mediocampista venezolano Gleiker Mendoza colocó el balón con efecto en la esquina inferior derecha para conseguir su primer gol con su nuevo club y lo celebró con el banquillo del equipo. Pero los jugadores del PSV se enfurecieron porque se convalidó el tanto, al sostener que Dest había sido objeto de falta.

Una dura entrada cerca de la línea de medio campo dejó al exjugador del Barcelona retorciéndose brevemente en el suelo y sujetándose la pierna. Luego el Shakhtar lanzó un contraataque que derivó en el gol, que fue concedido tras una rápida revisión de video.

Dest, de gran técnica, jugó para la selección de Estados Unidos en el Mundial y el entrenador Mauricio Pochettino lo utilizó como extremo derecho en la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

Los aficionados del PSV no quedaron conformes con el resultado final el jueves y se escucharon algunos silbidos al final.

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