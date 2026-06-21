americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Serena Williams jugará el torneo individual de Wimbledon tras aceptar un comodín

LONDRES (AP) — Serena Williams disputará el torneo individual en Wimbledon tras aceptar un comodín, anunció el domingo el All England Club.

La estadounidense Serena Williams regresa una bola en el torneo de dobles junto con la checa Karolina Muchova ante la neozelandesa Erin Routliffe y la mexicana Giuliana Olmo en el Abierto de Berlín el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
La estadounidense Serena Williams regresa una bola en el torneo de dobles junto con la checa Karolina Muchova ante la neozelandesa Erin Routliffe y la mexicana Giuliana Olmo en el Abierto de Berlín el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

La decisión llega después de que Williams, de 44 años, regresara recientemente a la competencia en dobles tras casi cuatro años alejada del tenis profesional.

Y significa que Williams disputará tanto individuales como dobles en Wimbledon, después de haber aceptado ya una wild card para el torneo de dobles junto con su hermana mayor, Venus.

El último partido de Serena en individuales fue una derrota ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon. También ha conquistado 14 Grand Slams en dobles, todos con Venus, y seis de ellos en Wimbledon.

Wimbledon comienza el 29 de junio.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

Murió Ramiro Valdés, fundador del MININT y figura clave de la dictadura cubana, a los 94 años, dijo Díaz-Canel

Murió Ramiro Valdés, fundador del MININT y figura clave de la dictadura cubana, a los 94 años, dijo Díaz-Canel

El español Lamine Yamal celebra después de anotar un gol ante Arabia Saudí en partido por el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Lamine Yamal anota a los 10 minutos en su primer partido como titular en el Mundial

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Nadiem Amiri brinca tras anotar el primer gol de Alemania en la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los goles de Undav llevan a Alemania a la segunda ronda del Mundial al vencer 2-1 a Costa de Marfil

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter