Serena Williams jugará el torneo individual de Wimbledon tras aceptar un comodín

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La estadounidense Serena Williams regresa una bola en el torneo de dobles junto con la checa Karolina Muchova ante la neozelandesa Erin Routliffe y la mexicana Giuliana Olmo en el Abierto de Berlín el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

La decisión llega después de que Williams, de 44 años, regresara recientemente a la competencia en dobles tras casi cuatro años alejada del tenis profesional.

Y significa que Williams disputará tanto individuales como dobles en Wimbledon, después de haber aceptado ya una wild card para el torneo de dobles junto con su hermana mayor, Venus.

El último partido de Serena en individuales fue una derrota ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon. También ha conquistado 14 Grand Slams en dobles, todos con Venus, y seis de ellos en Wimbledon.

Wimbledon comienza el 29 de junio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP