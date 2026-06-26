Serena Williams contra Maya Joint, de 20 años, en su 1er partido individual en Wimbledon en 4 años

Serena Williams durante una sesión de práctica previo al torneo de Wimbledon, el miércoles 24 de junio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

La siete veces campeona de Wimbledon en individuales, que tiene 44 años, aceptó una invitación (wild card) para el Grand Slam sobre césped, donde también competirá en dobles con su hermana mayor Venus, quien cumplió 46 años la semana pasada.

Todo forma parte de un regreso al tenis que comenzó con dos partidos de dobles como preparación, pero que cobró gran impulso el domingo, cuando el All England Club anunció que Serena jugaría individuales. Los cuadros quedaron definidos en el sorteo del viernes.

Joint nació en Michigan —al igual que Williams—, pero representa a Australia por medio de su padre. Está ubicada en el puesto 53 del ranking y debutó en Wimbledon el año pasado, cuando perdió en la primera ronda ante Liudmila Samsonova por 6-3, 6-2.

Joint conquistó el título del Abierto de Eastbourne sobre césped el año pasado, una de sus dos coronas de individuales en el circuito de la WTA.

Williams no disputa un partido de individuales desde la derrota en tercera ronda ante Ajla Tomljanovic en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en cambio, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis. Su segunda hija nació en 2023.

La aparición más reciente de Williams en Wimbledon fue en 2022, cuando perdió en la ronda inicial ante Harmony Tan, que entonces ocupaba el puesto 115 del ranking.

Si Williams vence a Joint el martes, podría enfrentar en la segunda ronda a la estrella filipina en ascenso Alexandra Eala, preclasificada número 29. Podría cruzarse con la campeona defensora Iga Swiatek en la tercera ronda.

Swiatek debutará contra la estadounidense Taylor Townsend en la Cancha Central el martes.

En unos cuartos de final proyectados según las preclasificaciones, la número 1 Aryna Sabalenka se mediría con la campeona del Abierto de Francia Mirra Andreeva; la número 2 Elena Rybakina, campeona en 2022, se enfrentaría a la subcampeona de 2025 Amanda Anisimova; Swiatek, tercera preclasificada, jugaría contra Elina Svitolina; y la número 4 Jessica Pegula se mediría con Coco Gauff.

Sinner podría enfrentar a Djokovic en semifinales

En el cuadro masculino, el número 1 Jannik Sinner comenzará la defensa de su título de Wimbledon contra Miomir Kecmanovic en la Cancha Central el lunes.

Sinner y Novak Djokovic, séptimo preclasificado, están en la misma mitad del cuadro y podrían enfrentarse en las semifinales.

Sinner se sometió a revisiones tras su debacle en el Abierto de Francia —al perder en la segunda ronda en medio de una ola de calor en París— y comentó que se sintió físicamente bien después de un partido de exhibición esta semana en Londres, donde también se registraron altas temperaturas.

Djokovic, siete veces campeón en el All England Club, jugará contra el chino Wu Yibing. Djokovic podría enfrentarse al tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final.

El dos veces campeón Carlos Alcaraz, que perdió ante Sinner en la final de 2025, se perderá el torneo de este año por una lesión en la muñeca.

Wimbledon comienza el lunes.

Serena y Venus en dobles

Las hermanas Williams recibieron invitaciones (wild cards) para el dobles femenino y disputarán su partido de primera ronda contra la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra.

Serena y Venus han ganado juntas 14 títulos de Grand Slam en dobles, incluidos seis en Wimbledon —el primero en 2000 y el último en 2016—. Sus dos primeros títulos de dobles en el All England Club, en 2000 y 2002, llegaron como invitadas.

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FUENTE: AP