Separatistas de Mali liberan a soldados que habían secuestrado

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Un comunicado de las Fuerzas Armadas de Mali indicó que los "soldados liberados están ahora a salvo y están siendo atendidos por las autoridades pertinentes". Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad, confirmó la liberación.

Mali lleva más de una década asolado por insurgencias de milicianos afiliados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, incluido JNIM, así como por una rebelión separatista en el norte encabezada por tuareg.

La violencia se intensificó después de que una alianza de JNIM y separatistas tuareg lanzara ataques coordinados el 25 de abril, asaltando al aeropuerto de la capital del país, Bamako, y la cercana ciudad guarnición de Kati y varias ciudades del norte y del centro.

Ramadane explicó que los soldados fueron liberados por motivos humanitarios y que algunos de ellos habían permanecido cautivos desde 2023. Añadió que 118 soldados malienses siguen cautivos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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