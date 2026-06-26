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Senegal arrasa 5-0 a Irak y mantiene sus opciones de avanzar a la segunda ronda del Mundial

TORONTO (AP) — Senegal le llenó la canasta de goles a una Irak que jugó casi todo el partido con 10 hombres, imponiéndose el viernes 5-0 para mantener vivas sus opciones de acceder a los dieciseisavos de final del Mundial.

Pape Gueye (26) celebra tras anotar el tercer gol de Senegal contra Irak en el partido del Grupo I del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Toronto. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Pape Gueye (26) celebra tras anotar el tercer gol de Senegal contra Irak en el partido del Grupo I del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Toronto. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Pape Gueye anotó dos goles en la segunda mitad para lidera la cómoda victoria de Senegal. En busca de avanzar como terceros del Grupo I, el objetivo del equipo africano se facilitó con la tarjeta roja en el primer tiempo al defensor iraquí Rebin Sulaka al derribar a Sadio Mané cuando se perfilaba para rematar al arco.

Habib Diarra abrió lo marcador en el cuarto minuto. Aunque Sulaka fue expulsado a los 13, Senegal no volvió a anotar hasta el gol de Ismaila Sarr a los 56.

Gueye prosiguió con su doblete e Iliman Ndiaye convirtió el quinto de Senegal.

Con la victoria, Senegal ahora tiene tres puntos y una diferencia de goles de +2.

Los ocho mejores equipos que terminen terceros avanzan a los dieciseisavos. Las plazas se pueden definir por goles anotados y diferencia de goles, si es necesario.

Irak quedó eliminado sin sumar puntos en su primera aparición en un Mundial desde 1986.

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