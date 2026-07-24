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Sencillo de Swanson en la 10ma y pitcheo de Boyd llevan a Cachorros a triunfo 3-2 ante Piratas

PITTSBURGH (AP) — Dansby Swanson conectó un sencillo impulsor y Seiya Suzuki recibió un boleto con las bases llenas en la décima entrada, para que los Cachorros de Chicago superaran el viernes 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, pega un sencillo ante Yohan Ramírez, de los Piratas de Pittsburgh, en el décimo inning del juego del viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, pega un sencillo ante Yohan Ramírez, de los Piratas de Pittsburgh, en el décimo inning del juego del viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El sencillo de Swanson remolcó al corredor automático Ian Happ, quien apenas superó el tiro del jardinero central Jake Mangum para poner el encuentro 2-1. La decisión se ratificó tras una revisión del video.

La base por bolas a Suzuki fue un obsequio del dominicano Yohan Ramírez (6-3).

Gavin Holliwell permitió una carrera con un rodado en el que fue retirado Nick Gonzales en la parte baja de la décima, pero aguantó para conseguir su primer salvamento. Caleb Thielbar (3-2) lanzó la novena entrada sin permitir carreras.

Los Piratas inauguraron la pizarra en la quinta entrada con bases por bolas consecutivas al dominicano Marcel Ozuna y a Brandon Lowe, así como sencillos consecutivos dentro del cuadro de Jared Triolo y Henry Davis.

Pittsburgh tuvo las bases llenas sin outs, pero Matthew Boyd salió del apuro.

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