Sencillo de Roden produce 2 y sólida apertura de Rojas ayuda a que Mellizos venzan 2-0 a Atléticos

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Alan Roden, de los Mellizos de Minnesota, pega un sencillo de dos carreras en el encuentro del sábado 24 de julio de 2026 ante los Atléticos (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Los Mellizos no habían anotado en 25 de sus 27 entradas anteriores. Pero Roden impulsó dos carreras en la parte baja de la sexta entrada frente al relevista de los Atléticos Mason Barnett.

Minnesota se fue en blanco el viernes, en el primer juego de la serie, y anotó únicamente en dos entradas el jueves en Cleveland.

El zurdo cubano de Minnesota Kendry Rojas pasó al rol de abridor después de que el abridor programado Mike Paredes fue retirado por una distensión en el oblicuo izquierdo que sufrió durante el calentamiento. Rojas estuvo sólido en cuatro entradas de labor, ponchó a cinco y permitió apenas un hit.

Taylor Rogers (6-3) lanzó dos innings sin permitir carreras en relevo de Rojas para acreditarse la victoria. El venezolano Yoendrys Gómez consiguió su 13er salvamento de la temporada y el 12º con los Mellizos.

Barnett (1-1) cargó con la derrota por los A’s.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP