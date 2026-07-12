Sencillo de Nimmo da a Rangers triunfo 6-5 sobre Astros previo al receso del Juego de Estrellas

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Josh Jung, de los Rangers de Texas (derecha), se dirige al dugout tras poncharse durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el sábado 11 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El cerrador All-Star Jacob Latz (2-1) otorgó base por bolas intencional al cubano Yordan Alvarez con dos outs y las bases vacías en la novena, la segunda base por bolas intencional de Alvarez en el juego, y luego retiró al mexicano Isaac Paredes con un elevado inofensivo.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier, permitió tres carreras, cuatro hits y tres bases por bolas en tres entradas en su primera apertura desde que se distendió el hombro derecho durante una salida el 8 de abril.

El abridor de los Rangers, MacKenzie Gore, permitió una carrera y dos hits en cuatro entradas en su primera salida en Grandes Ligas con tres días de descanso.

El venezolano Jose Altuve conectó un jonrón en la cuarta, y el triple productor de Nimmo amplió la ventaja a 4-1 en la quinta.

El elevado de sacrificio del dominicano Jeremy Peña y el sencillo de dos carreras de Paredes, después de una base por bolas intencional a Alvarez, empataron el marcador en la séptima.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP