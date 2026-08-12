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Sencillo de Max Muncy en la 10ma sentencia triunfo de Dodgers, 5-4 ante Reales

LOS ÁNGELES (AP) — Max Muncy conectó un sencillo que impulsó a Shohei Ohtani en la parte baja de la décima entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 5-4 a los Reales de Kansas City.

Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, es felicitado por sus compañeros luego de poner fin al duelo ante los Reales de Kansas City con un sencillo productor en la décima entrada, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman)
Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, es felicitado por sus compañeros luego de poner fin al duelo ante los Reales de Kansas City con un sencillo productor en la décima entrada, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Muncy envió la pelota al hueco entre el jardín derecho y el central ante Lucas Erceg (4-4), y empujó a Ohtani, quien comenzó como corredor automático en segunda.

Ohtani se fue de 5-0 en el plato, con dos ponches.

Los Dodgers empataron 4-4 con un sencillo impulsor de Mookie Betts ante el relevista dominicano Steven Cruz en la octava.

Seth Halvorsen (1-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo en su debut con los Dodgers.

El elevado de Carter Jensen al jardín central les dio a los Reales una ventaja de 4-3 después del error defensivo del cubano Andy Pages en la octava.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell, lanzó pelota de tres hits a lo largo de seis entradas en su regreso al montículo tras perderse tres meses mientras se recuperaba de una cirugía en el codo.

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