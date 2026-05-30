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Sencillo impulsor de Durán da a Rangers triunfo 7-6 ante Reales con 3 carreras en la 9na

ARLINGTON, Texas (AP) — El dominicano Ezequiel Durán conectó un sencillo productor al jardín contrario para coronar una novena entrada de tres carreras, y los Rangers de Texas dejaron en el terreno el sábado por 7-6 a los Reales de Kansas City.

Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, conecta un sencillo para dejar en el terreno al rival y permitir que su compañero de equipo Brandon Nimmo anotara en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el sábado 30 de mayo de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, conecta un sencillo para dejar en el terreno al rival y permitir que su compañero de equipo Brandon Nimmo anotara en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el sábado 30 de mayo de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

Joc Pederson pegó un jonrón para iniciar una racha de cinco hits consecutivos ante el cerrador Lucas Erceg (3-3). Luego Josh Jung conectó un sencillo al campocorto, Brandon Nimmo pegó un sencillo que rebotó en el guante de Erceg, Jake Burger disparó una línea al jardín derecho, hacia el lado contrario, para empatar el marcador, antes del hit de Durán al derecho.

La remontada de Texas convirtió en ganador por primera vez en las Grandes Ligas a Peyton Gray (1-0), un novato de 30 años que debutó en las mayores a finales de abril.

Los Rangers han ganado dos juegos consecutivos, igualando su racha más larga de victorias desde principios de abril. Fue su primera victoria dejando en el terreno en 12 partidos en casa cuando estaban abajo al entrar a la novena.

Ambos abridores trabajaron seis entradas. Kumar Rocker, de Texas, no permitió carreras y concedió tres sencillos y tres bases por bolas. Seth Lugo, de Kansas City, permitió una carrera limpia con seis hits.

El venezolano Maikel García, de KC, se distendió el isquiotibial derecho al correr hacia tercera base en la séptima y salió del juego. ___

FUENTE: AP

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