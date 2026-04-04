americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sencillo decisivo de Nick Yorke impulsa a los Piratas 3-2 sobre los Orioles

PITTSBURGH (AP) — Nick Yorke impulsó a Bryan Reynolds con un sencillo en la parte baja de la novena entrada para darle a los Piratas de Pittsburgh una victoria el sábado por 3-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Bryan Reynolds (10), de los Piratas de Pittsburgh, anota tras un elevado de sacrificio conectado por Spencer Horwitz, de los Piratas de Pittsburgh, ante Shane Baz, de los Orioles de Baltimore, durante la cuarta entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
Bryan Reynolds (10), de los Piratas de Pittsburgh, anota tras un elevado de sacrificio conectado por Spencer Horwitz, de los Piratas de Pittsburgh, ante Shane Baz, de los Orioles de Baltimore, durante la cuarta entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Reynolds tuvo dos de los ocho hits de Pittsburgh. Jake Mangum produjo la carrera del empate con un sencillo dentro del cuadro en la octava.

Dennis Santana (2-0) lanzó una novena perfecta para preparar el escenario para Yorke.

Adley Rutschman conectó dos hits por Baltimore. Beavers y Leodys Taveras impulsaron una carrera cada uno por los Orioles, que han perdido cuatro de cinco. El primera base de los Orioles, Pete Alonso, se fue de 0-4 y ahora no tiene hits en sus últimos 11 turnos al bate.

Los Pirates empataron en la octava gracias a un trabajo defensivo titubeante de los Orioles. El bateador designado Marcell Ozuna llegó a base cuando el tercera base de Baltimore, Colby Mayo, no pudo controlar un toque suave. Yorke entró a correr por Ozuna y llegó a tercera mediante dos roletazos, y anotó cuando el segunda base de los Orioles, Blaze Alexander, no pudo fildear limpiamente el batazo de Mangum hacia el lado izquierdo del cuadro interior.

Shane Baz limitó a los Pirates a apenas una carrera sucia en 5 2/3 entradas. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter