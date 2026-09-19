Sencillo de Carrigg en el 7mo impulsa a Rockies 5-3 ante Marineros al borde de eliminación

DENVER (AP) — Cole Carrigg conectó un sencillo de dos carreras para tomar la ventaja durante una séptima entrada de cuatro anotaciones, lo que impulsó a los Rockies de Colorado a una victoria por 5-3 sobre Seattle la noche del sábado y dejó a los Marineros al borde de la eliminación.