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Sencillo de Carrigg en el 7mo impulsa a Rockies 5-3 ante Marineros al borde de eliminación

DENVER (AP) — Cole Carrigg conectó un sencillo de dos carreras para tomar la ventaja durante una séptima entrada de cuatro anotaciones, lo que impulsó a los Rockies de Colorado a una victoria por 5-3 sobre Seattle la noche del sábado y dejó a los Marineros al borde de la eliminación.

El jardinero central de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, observa su sencillo en la tercera entrada contra los Rockies de Colorado durante un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/RJ Sangosti)
El jardinero central de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, observa su sencillo en la tercera entrada contra los Rockies de Colorado durante un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/RJ Sangosti) AP

Seattle (72-83) está a siete juegos de los Medias Blancas de Chicago por el último comodín de la Liga Americana, con siete juegos por disputar.

Colorado (57-98) necesita ganar al menos seis de sus siete juegos restantes para evitar convertirse en el primer equipo en perder 100 juegos en cuatro temporadas consecutivas desde los New York Mets de 1962-65.

Cal Raleigh conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, un batazo de 459 pies hacia el jardín izquierdo-central, y el cubano mexicano Randy Arozarena pegó un cuadrangular en la tercera para tomar ventaja de 3-0.

El abridor colombiano de Colorado, José Quintana, realizó su primera apertura desde el 24 de mayo tras recuperarse de una distensión en el codo izquierdo. Quintana permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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