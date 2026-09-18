Sencillo de 2 carreras de Trevino en la 6ta impulsa a Rojos a vencer 6-4 a Cachorros

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Michael Conforto tuvo tres imparables por los Cachorros, que han perdido dos de tres. Chicago (85-69) tuvo la carrera del empate en el plato con dos outs en la novena cuando Michael Busch fue sorprendido robando en segunda base con un pitchout diseñado que Trevino pidió. A Busch se le acreditó la base robada cuando la decisión fue revertida por la repetición instantánea.

El número mágico de Chicago para asegurar un puesto en la postemporada se mantiene en cuatro. Clay Holmes (6-8) lanzó 5 1/3 entradas y permitió seis carreras.

El venezolano Eugenio Suárez empató el juego 4-4 con un hit al jardín izquierdo para impulsar al dominicano Elly De La Cruz. Héctor Rodríguez, también de República Dominicana, bateó un rodado para una jugada de selección y Tyler Stephenson fue puesto fuera en el plato antes de que Trevino conectara el hit de la ventaja.

De La Cruz también impulsó dos carreras por los Rojos, que habían perdido tres de cuatro ante los Dodgers de Los Ángeles en la serie anterior.

Ian Happ conectó un cuadrangular en la tercera para empatarlo 2-2 y Seiya Suzuki pegó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en la cuarta para poner arriba a los Cachorros 4-3.

Julian Aguiar (2-1) se llevó la victoria como relevista, al permitir dos carreras en tres entradas. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP