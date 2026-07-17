Sencillo de 2 carreras de Jensen corona 10mo de 4 carreras y Reales ganan 7-6 a Padres

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Carter Jensen, de los Reales de Kansas City, junto al comentarista Joel Goldberg, son empapados por sus compañeros después de su partido de béisbol, el viernes 17 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Lane Thomas pegó un jonrón temprano por los Reales, últimos en la clasificación, que frenaron una racha de cinco derrotas consecutivas. Jensen y Michael Massey aportaron tres de los 13 imparables de Kansas City cada uno.

Ty France disparó un jonrón solitario para los Padres con dos outs en la novena, igualando el marcador 3-3.

San Diego tomó ventaja de 6-3 en la parte alta de la 10ª con un doble productor del dominicano Miguel Andújar, un sencillo impulsor de su compatriota Fernando Tatis Jr. y un elevado de sacrificio de Xander Bogaerts.

Fue el tercer doble de la noche para Andújar. Tatis también terminó con tres hits.

Lucas Erceg (4-3) retiró al dominicano Manny Machado con Tatis en tercera para cerrar la entrada, y los Reales respondieron con cuatro hits ante Kyle Hart (0-2) en la parte baja de la 10ª.

El sencillo de apertura del venezolano Salvador Pérez envió al corredor automático Vinnie Pasquantino de segunda a tercera. Pasquantino anotó con el sencillo dentro del cuadro de Massey, y el toque para hit de Nick Loftin llenó las bases sin outs. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP