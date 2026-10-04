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Sencillo de 2 carreras de Chourio en la 9na con 2 outs da a Cerveceros ventaja 2-0 ante Padres

MILWAUKEE (AP) — Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras ante el lanzallamas Mason Miller con dos outs en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para superar a los Padres de San Diego por segunda vez en 20 horas, con una victoria de 4-3 el domingo para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Miller entró con ventaja de 3-2, en busca de su primer salvamento de seis outs desde 2024. Retiró a la alineación en orden en la octava y, después de un rodado para el primer out en la novena, otorgó sus primeras bases por bolas de postemporada en su carrera a Christian Yelich y Sal Frelick.

Andrew Vaughn elevó y el bateador emergente dominicano Gary Sánchez recibió base por bolas con cuenta llena.

Chourio conectó una recta de 101,3 mph por el centro, más allá del intento del segunda base Jake Cronenworth de detenerla con una zambullida de revés, y la pelota se internó en el jardín central mientras anotaban dos carreras.

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FUENTE: AP

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