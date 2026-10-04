Sencillo de 2 carreras de Chourio en la 9na con 2 outs da a Cerveceros ventaja 2-0 ante Padres

MILWAUKEE (AP) — Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras ante el lanzallamas Mason Miller con dos outs en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para superar a los Padres de San Diego por segunda vez en 20 horas, con una victoria de 4-3 el domingo para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.