americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sencillo de 2 carreras de Brett Sullivan en la 11ma lleva a Rockies a triunfo 6-5 ante Orioles

DENVER (AP) — Un sencillo de dos carreras de Brett Sullivan, cuando había dos outs, coronó la remontada de Colorado en la 11.ª entrada, y los Rockies superaron el miércoles 6-5 a los Orioles de Baltimore.

Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, arroja agua a Brett Sullivan, quien conectó un hit decisivo en el undécimo inning del juego ante los Orioles de Baltimore, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, arroja agua a Brett Sullivan, quien conectó un hit decisivo en el undécimo inning del juego ante los Orioles de Baltimore, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

La derrota fue un golpe para Baltimore en su lucha por el último boleto de comodín de la Liga Americana. Los Orioles (69-71) terminaron con una foja de 6-3 su gira por el Oeste, pero perdieron los dos últimos juegos ante los Rockies y quedaron a dos juegos de Cleveland —que jugaba más tarde— en la pelea por el último pasaje a los playoffs.

Baltimore tomó ventaja 5-3 en la 11.ª con sencillos productores del dominicano Samuel Basallo y de Blaze Alexander, quien terminó con tres hits, pero Colorado reaccionó ante Grant Wolfram (6-3).

TJ Rumfield impulsó a Connor Norby antes de que Wolfram ponchara a Cole Carrigg y Zac Veen.

El dominicano Adael Amador conectó un doble de terreno hacia el jardín izquierdo. Luego, Sullivan conectó un sinker con cuenta de 3-2 y depositó la bola en el bosque izquierdo.

Amador superó con facilidad el tiro al plato.

Los Orioles desperdiciaron los 11 ponches de Trevor Rogers —máxima cifra de su carrera—, cuando Colorado empató con dos outs en la novena ante Andrew Kittredge. Eso vengó la derrota del lunes por la noche, cuando Colton Cowser se estiró por encima de la barda del jardín central para robarle a Jake McCarthy un cuadrangular de dos carreras con dos outs, cuando Kittredge estaba en la lomita.

El cubano Luis Robert Jr., reclamado en waivers el lunes, procedente de los Mets de Nueva York, conectó un doble de dos carreras en la tercera entrada que le dio a Baltimore una ventaja de 3-0. Fue el corredor automático en la 11.ª y anotó con el sencillo de Basallo al izquierdo ante el dominicano Blas Castano (2-0).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter