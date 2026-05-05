Senadora dice que Argentina está comprometida con captura y extradición de exguerrillero chileno

“Si está en Argentina lo vamos a encontrar”, aseguró Bullrich en declaraciones a los periodistas durante una visita a Chile. "Ese es el compromiso del presidente argentino, es el compromiso del gobierno”.

Apablaza, de 75 años, está acusado de ser el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán en 1991, luego del regreso de Chile a la democracia. Su detención y extradición son consideradas prioridades tanto para el mandatario chileno, José Antonio Kast, como para su homólogo argentino Javier Milei.

El exguerrillero llegó a Argentina en 1993 y desde 2010 contaba con estatus de refugiado, aunque éste fue revocado durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019) y dio paso a una extensa causa judicial que se arrastra desde hace años.

A inicios del mes pasado la justicia argentina finalmente decretó su detención tras un pedido de las autoridades chilenas para su extradición, pero el exmilitante no fue encontrado y actualmente está prófugo.

“Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer”, afirmó Bullrich, al calificar al exguerrillero de “asesino reclamado por un Estado democrático” y, por lo tanto, a quien “no corresponde que tenga asilo político”.

Apablaza, mientras, ha intentado frenar su extradición al pedir al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervenga para evitar su detención.

“Estoy convencida de que las fuerzas de seguridad argentinas lo van a encontrar”, matizó Bullrich, al reforzar el compromiso de su país para que “pague por el asesinato de Jaime Guzmán”, un influyente político del conservadurismo chileno y principal ideólogo de la Constitución de 1980 instaurada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Bullrich se encuentra en la capital chilena para una concurrida agenda política, que incluye encuentros con diversas autoridades y la participación en un panel internacional sobre los desafíos de la geopolítica global.

Asimismo, será recibida este mismo martes para una breve reunión con Kast en el Palacio de La Moneda en Santiago, donde ambos se enfocarán en las “ cuestiones de seguridad, de narco organizaciones, organizaciones criminales”, según adelantó la senadora previamente al encuentro.

FUENTE: AP