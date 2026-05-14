Senador filipino buscado por la Corte Penal Internacional huye del Senado

El presidente del Senado filipino Alan Peter Cayetano sujeta una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados Faustino Dy III, reconociendo recibo de la resolución sobre artículos de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, en el Senado, en Pasay City, el 14 de mayo del 2026. (AP foto/Gerard Carreon) AP

La salida del senador Ronald dela Rosa del Senado fuertemente custodiado se produjo después de que el personal de seguridad del edificio disparara la noche del miércoles durante una discusión con un agente del gobierno, lo que desató el caos y aparentemente ayudó al senador a escabullirse.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. emitió una declaración televisada a última hora de la noche para pedir al público que mantuviera la calma. Se llevaba a cabo una investigación policial, incluida la revisión de sospechas de que el incidente fue provocado para darle a dela Rosa una cobertura que le permitiera escapar.

“No hay obstrucción de la justicia”, manifestó el presidente del Senado, Alan Cayetano, sobre la fuga de dela Rosa mientras estaba bajo custodia protectora del Senado.

Indicó en una rueda de prensa que no vio ninguna orden de arresto de la CPI contra dela Rosa y que el senador era libre de abandonar el recinto.

Los críticos, sin embargo, afirmaron que Cayetano y el jefe de seguridad del Senado deberían rendir cuentas por la fuga de dela Rosa.

Dela Rosa, de 64 años, se desempeñó como jefe de la policía nacional de Rodrigo Duterte, quien fue presidente de 2016 a 2022. Duterte fue arrestado en marzo del año pasado en virtud de una orden de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con las mortales campañas antidrogas que lanzó y por las que ahora enfrenta un juicio en La Haya.

Una orden hecha pública el lunes por la CPI acusa a dela Rosa del crimen de lesa humanidad por el asesinato de “no menos de 32 personas” entre julio de 2016 y finales de abril de 2018, cuando dirigía la policía nacional bajo Duterte e hizo cumplir sus sangrientas campañas.

Dela Rosa y Duterte han negado por separado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque el expresidente amenazó abiertamente con la muerte a sospechosos de drogas mientras estuvo en el cargo.

El aprieto legal de dela Rosa se produjo mientras se intensificaban las disputas políticas entre la familia Duterte y Marcos. La vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, ha culpado a Marcos del “secuestro” de su padre y su entrega a un tribunal extranjero.

Las disputas reflejan las profundas divisiones que desde hace tiempo han aquejado a la bulliciosa democracia asiática.

La Cámara de Representantes, dominada por aliados de Marcos, sometió a juicio político a Sara Duterte el lunes por presunta riqueza indebida, malversación de fondos estatales y una amenaza pública de mandar asesinar a Marcos, a su esposa y al presidente de la Cámara si ella misma era asesinada en su conflicto cada vez más intenso.

Ella ha negado haber cometido irregularidades, pero se ha negado a responder en detalle a acusaciones específicas.

El Senado se constituirá como tribunal para el juicio de la vicepresidenta, señaló Cayetano.

Cayetano, un aliado clave de Rodrigo Duterte, obtuvo la presidencia del Senado el lunes después de tener el apoyo de 13 de los 24 senadores. Logró la mayoría después de que dela Rosa, quien había estado ausente durante meses por temor a un posible arresto, apareciera de repente en el Senado el lunes, llegando en el automóvil de Cayetano.

Agentes de la Oficina Nacional de Investigaciones intentaron notificar la orden de arresto de la CPI, pero dela Rosa se lanzó hacia una estrecha escalera que conduce al hemiciclo del Senado y pidió ayuda a senadores aliados, quienes lo pusieron bajo custodia protectora.

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El corresponsal Joeal Calupitan contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP