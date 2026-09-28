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Selección uruguaya confirma lesión ósea en la muñeca izquierda de Giorgian de Arrascaeta

MONTEVIDEO (AP) — La Selección Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó en la noche del lunes que el mediocentro del Flamengo Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión ósea en la goleada por 4 a 1 de la celeste ante Corea del Sur, jugado en Seúl.

Giorgian de Arrascaeta, centro, de Uruguay, abandona el partido amistoso internacional entre Corea del Sur y Uruguay, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Giorgian de Arrascaeta, centro, de Uruguay, abandona el partido amistoso internacional entre Corea del Sur y Uruguay, el lunes 28 de septiembre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

La AUF informó que De Arrascaeta fue sometido a estudios y “se confirmó la lesión ósea en su muñeca izquierda”, añade que en coordinación con su club volverá a Brasil para comenzar la recuperación, que podría marginarle de los campos por 4 a 12 semanas.

La lesión se produjo tras un resbalón y Rodrigo Zalazar reemplazó al dorsal 10 del Flamengo y la selección uruguaya a los 78 minutos de juego.

En lo que fue el segundo partido en el cargo de director técnico de la celeste de Diego Forlán -el primero, derrota por 3 a 1 ante Japón- Uruguay batió por 4 a 1 a Corea del Sur en Seúl en un amistoso internacional de fecha FIFA, con dos goles de Darwin Núñez, uno del lesionado De Arrascaeta -quien además otorgó un asistencia en el primer tanto-, y el restante en propia puerta de Minjae Kim.

El descuento coreano fue marcado a falta de 10 minutos por Kang-in Lee.

Resta que Flamengo informe cuándo será operado uno de sus artífices en la creación de juego y cuánto tiempo demandará su recuperación.

El próximo amistoso de Uruguay será el 6 de octubre ante India en Calcuta.

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