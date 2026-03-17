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Seiya Suzuki sufre esguince leve de ligamento de rodilla señala manager de Cachorros

MESA, Arizona, EE.UU. (AP) — Seiya Suzuki tiene una distensión leve de ligamentos en la rodilla derecha y será evaluado esta semana antes de que los Cachorros de Chicago decidan si el jardinero japonés irá a la lista de lesionados, comentó el martes el mánager Craig Counsell.

Seiya Suzuki es ayudado a salir del campo tras lesionarse en la segunda base durante la primera entrada de un juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
Seiya Suzuki es ayudado a salir del campo tras lesionarse en la segunda base durante la primera entrada de un juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Suzuki se lesionó en la derrota de Japón por 8-5 ante Venezuela en un juego de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol el sábado por la noche en Miami. Caminó con dificultad hacia el dugout después de deslizarse de cabeza hacia la segunda base cuando fue puesto out intentando robar en la primera entrada. Suzuki fue reemplazado en el jardín central al término de esa media entrada.

El jugador de 31 años regresó a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Cachorros el lunes, cuando se le vio caminando lentamente con una rodillera blanda en la rodilla lesionada. A Suzuki se le realizaron estudios de imagen para determinar el alcance de la lesión.

Suzuki afronta la última temporada de un contrato de cinco años y 85 millones de dólares. Batea para .269 con 87 jonrones y 296 carreras impulsadas en 532 juegos con los Cachorros, incluidos 103 impulsadas —la mayor cifra del equipo— con 32 cuadrangulares en 2025.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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