Seis policías heridos en ataque con explosivos lanzados con drones en Colombia

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Los explosivos fueron arrojados en la madrugada contra la estación del municipio de Pelaya hiriendo a los agentes, quienes luego fueron remitidos a centros médicos para su atención, agregó el reporte sin detallar la gravedad de las heridas.

Las autoridades investigan quiénes son los responsables del ataque en una zona donde opera la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) alzada en armas desde 1964.

El presidente conservador Abelardo de la Espriella ordenó en agosto un “plan de choque” para enfrentar al ELN en Pelaya luego de que se reportara un ataque con drones contra tropas del ejército en el que resultaron heridos tres uniformados.

La presidencia informó entonces que se desplegarían sistemas de protección anti drones en Pelaya y otros municipios aledaños que fueron identificados bajo alto riesgo de ataques.

El uso de drones cargados de manera artesanal con explosivos por parte de grupos armados ilegales ha significado en los últimos años un cambio en la dinámica del conflicto interno en Colombia, retando al gobierno a tener un sistema anti drones efectivo para proteger a la fuerza pública y a los civiles, quienes en ocasiones también resultan afectados.

FUENTE: AP