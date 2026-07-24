Seigler logra su 1er juego de 4 hits y ayuda a que Medias Rojas derroten 6-4 a Azulejos

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Romy González, de los Medias Rojas de Boston, pega un doble productor en el duelo del viernes 24 de julio de 2026 ante los Azulejos de Toronto (AP Foto/Charles Krupa) AP

Romy Gonzalez rompió el empate en la octava entrada con un doble impulsor y Boston se recuperó de la derrota sufrida la noche del miércoles en el segundo juego de una doble cartelera contra Baltimore, que puso fin a una racha de 15 victorias.

Los Medias Rojas tienen marca de 24-6 en sus últimos 30 juegos.

Después de que el mexicano Jarren Durán abrió la octava con su segundo hit de la noche, Gonzalez lo remolcó con una línea al jardín izquierdo.

Seigler impulsó a Gonzalez tres lanzamientos después, lo cual dio a Boston una ventaja de dos carreras.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a dos en la novena para su 24º salvamento de la temporada y el 391º de su carrera, con lo que superó a Dennis Eckersley y quedó como único dueño del noveno puesto en la lista histórica.

Patrick Sandoval trabajó 4 2/3 entradas en blanco, con cinco hits y tres ponches. Garrett Whitlock (6-1) se llevó la victoria como relevista después de permitir una carrera con dos hits en la octava.

CJ Van Eyk (0-1) cargó con la derrota. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP