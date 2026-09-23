Secretario del Tesoro de EEUU dice que tregua comercial con China se extenderá hasta el 10 de enero

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos y China extenderán su tregua comercial hasta el 10 de enero, manifestó el miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con Fox News Channel, mientras el presidente chino Xi Jinping comenzaba una visita de Estado en Washington.