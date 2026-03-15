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Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto por "One Battle After Another"

LOS ÁNGELES (AP) — Sean Penn ha construido una de las carreras más condecoradas de la actuación contemporánea, y ha sumado otro Oscar a la lista.

Kieran Culkin entrega el premio al mejor actor de reparto durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Kieran Culkin entrega el premio al mejor actor de reparto durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Penn ganó el domingo el Premio de la Academia al mejor actor de reparto por su actuación en el drama político de Paul Thomas Anderson “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"). Ofreció una interpretación imponente de un curtido operador de poder que navega las lealtades cambiantes y las batallas ideológicas en el centro de la película.

Penn no asistió a los Óscar.

“No pudo estar aquí esta noche, o no quiso”, comentó Kieran Culkin después de anunciar a Penn como el ganador.

En la película, Penn interpreta a un estratega calculador cuyos decenios de experiencia en movimientos políticos le dan tanto influencia como cicatrices. Su personaje carga con el peso de victorias y fracasos pasados, aporta observaciones agudas mientras mueve los hilos tras bambalinas. La actuación combina la intensidad característica de Penn con momentos de contención, y se convierte en una de las más destacadas dentro del talentoso elenco de la cinta.

El triunfo representa el tercer Premio de la Academia de Penn.

El actor había ganado previamente dos Premios de la Academia al mejor actor: por el drama criminal de Clint Eastwood de 2003 “Mystic River” ("Río místico") y por encarnar al político de San Francisco y pionero de los derechos LGBTQ Harvey Milk en la cinta biográfica de Gus Van Sant de 2008 “Milk”.

Penn llamó por primera vez la atención en la década de 1980, con películas que incluyen “Fast Times at Ridgemont High” ("Picardías estudiantiles"), pero pronto se consolidó como uno de los actores dramáticos más audaces de Hollywood. A lo largo de las décadas ha ofrecido interpretaciones aclamadas en filmes como “Dead Man Walking” ("Pena de muerte"), “Carlito’s Way” ("Atrapado por su pasado"), “The Thin Red Line” ("La delgada línea roja") y “I Am Sam” ("Yo soy Sam").

Su actuación en “One Battle After Another” añade otro papel elogiado a una carrera definida por interpretaciones intensas y transformadoras.

Los otros nominados de la categoría eran Delroy Lindo, Benicio Del Toro, Jacob Elordi y Stellan Skarsgård.

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Para más cobertura de los Óscar 2026, visite https://apnews.com/hub/academy-awards

FUENTE: AP

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