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Sean Burke y Miguel Vargas ayudan a darle una necesaria victoria a los Medias Blancas ante Tigres

CHICAGO (AP) — Sean Burke lanzó seis entradas efectivas, el cubano Miguel Vargas conectó un jonrón y los Medias Blancas de Chicago consiguieron una victoria necesaria al superar el sábado 3-1 a los Tigres de Detroit.

El cubano de los Medias Blancas de Chicago Miguel Vargas celebra en el dugout tras anotar en el sencillo de Munetaka Murakami en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
El cubano de los Medias Blancas de Chicago Miguel Vargas celebra en el dugout tras anotar en el sencillo de Munetaka Murakami en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Chicago cayó al segundo lugar de la Central de la Liga Americana después de desperdiciar una ventaja de seis carreras para perder 11-8 ante Detroit el viernes por la noche. De cara a la jornada del sábado, los Medias Blancas estaban a un juego de Cleveland en la división y terceros en la clasificación de comodines, un juego por delante de Texas.

Los Medias Blancas (79-76) perdieron al menos 101 juegos en cada una de las últimas tres temporadas. Podrían convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en llegar a los playoffs después de terminar con al menos 100 derrotas en cada una de las dos campañas anteriores.

Burke (10-7) permitió una carrera y cinco hits en su segunda victoria consecutiva. Grant Taylor consiguió cuatro outs para su décimo salvamento.

Chicago jugó sin el jardinero Tristan Peters, quien estaba adolorido un día después de estrellarse contra la pared en el jardín derecho-central al intentar una jugada sobre el triple de Kevin McGonigle en la quinta entrada.

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FUENTE: AP

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