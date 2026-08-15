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Seahawks y Devon Witherspoon acuerdan contrato de 4 años por 132 millones, según fuente AP

SEATTLE (AP) — Los Seahawks de Seattle y el esquinero Devon Witherspoon han acordado una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados, informó el sábado a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

El cornerback de los Seahawks de Seattle Devon Witherspoon reacciona tras el entrenamiento con el equipo del sábado 8 de agosto del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
El cornerback de los Seahawks de Seattle Devon Witherspoon reacciona tras el entrenamiento con el equipo del sábado 8 de agosto del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el contrato, que convertiría a Witherspoon en el esquinero mejor pagado de la NFL, aún no se ha finalizado.

Los Seahawks ejercieron su opción de quinto año sobre Witherspoon el 26 de marzo, pero optaron por firmarlo con un acuerdo a largo plazo el mismo día en que comenzaron la pretemporada contra los Cowboys de Dallas.

Witherspoon, de 25 años, fue la quinta elección global de los Seahawks en el draft de 2023. En la misma ronda de ese draft, los Seahawks eligieron al receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, quien en marzo acordó un contrato por cuatro años y 168,8 millones de dólares, con 120 millones garantizados.

En tres temporadas con Seattle, Witherspoon ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada campaña. También integró el segundo equipo All-Pro y ayudó a los Seahawks a ganar el Super Bowl la temporada pasada.

Witherspoon participó en los tres partidos de playoffs de Seattle durante su camino al Super Bowl, con 17 tacleadas y cuatro pases defendidos.

En 43 partidos de temporada regular, Witherspoon suma 249 tacleadas, 32 pases defendidos, 16 tacleadas para pérdida, 4 1/2 capturas y dos intercepciones.

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