Seahawks extienden contrato del tackle Leonard Williams, 3 años por 90 millones de dólares

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El tackle defensivo de los Seahawks de Seattle Leonard Williams reacciona hacia los aficionados mientras lanza un balón autografiado a los asistentes durante el campamento de entrenamiento el sábado 8 de agosto del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la extensión.

Williams, de 32 años, fue seleccionado al segundo equipo All-Pro de AP la temporada pasada, cuando ayudó a la franquicia a ganar su segundo título del Super Bowl.

Williams suma 22 capturas en 2 temporadas y media con Seattle y 61 y media en una carrera de 11 años con los Seahawks, los Giants y los Jets.

Firmó un contrato de tres años por 64,5 millones de dólares con los Seahawks en 2024, después de que los Giants lo traspasaran a Seattle en octubre de 2023. Estaba previsto que se convirtiera en agente libre en 2027.

Williams comentó durante el campamento de entrenamiento a principios de este mes que unirse a los Seahawks “encendió un fuego dentro de mí”.

“Simplemente restauró toda mi energía y mi amor por el juego”, explicó. “En general, estar en un entorno nuevo cambió mi perspectiva. Cuando contrataron a Mike (el entrenador Mike Macdonald), lo intensificó aún más por sus principios y las cosas que ha aportado al equipo. Su primer año también fue mi primer año bajo contrato, y creo que pudimos construir una defensa juntos y ser una parte importante de ello”.

Williams fue la sexta selección del draft de la NFL de 2015 de los Jets, procedente de USC. Tuvo siete capturas durante la campaña regular el año pasado y otra más en los playoffs. En 2024, devolvió una intercepción 92 yardas para touchdown, además de lograr 11 capturas. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP