Se temen más de 500 muertos mientras se investigan reportes de naufragios en la bahía de Bengala

ARCHIVO - Vista aérea de un campo de refugiados rohinya, donde viven más de un millón de personas de la minoría rohinya perseguida en Myanmar, en Cox's Bazar, Bangladesh, el 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu, archivo) AP

Según la información preliminar, las dos embarcaciones salieron del estado occidental de Rakhine, en Myanmar, a finales de junio con pasajeros en su mayoría rohinya, incluidos algunos llegados desde campamentos de refugiados al otro lado de la frontera con Bangladesh, de acuerdo con un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Una embarcación, que se cree transportaba a unas 250 personas, perdió contacto poco después de zarpar. Se cree que un segundo barco, que según informes llevaba a 280 personas a bordo, se hundió frente a la costa de Ayeyarwady, en Myanmar, el 8 de julio.

“Si bien los incidentes y las cifras de víctimas aún no han sido confirmados oficialmente, ACNUR y la OIM están profundamente preocupados por una pérdida de vidas que podría ser devastadora”, señalaron las agencias.

Los rohinya, que en los últimos años han huido por miles tanto de Myanmar como de los miserables campamentos de refugiados habilitados de Bangladesh, suelen evitar estos viajes en barco en esta época del año, cuando los monzones son frecuentes y las condiciones en el mar son especialmente peligrosas. ACNUR y la OIM lo señalaron en su comunicado, apuntando que las recientes lluvias torrenciales y las inundaciones en toda la región habrían hecho esos trayectos especialmente arriesgados.

Alrededor de 1,2 millones de rohinya apátridas, predominantemente musulmanes, siguen atrapados en campamentos de refugiados masificados en Bangladesh tras huir de oleadas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar.

Los refugiados no tienen manera de regresar de forma segura a Myanmar, donde el ejército que mató a miles de rohinya en 2017 —durante lo que Estados Unidos declaró un genocidio— sigue al mando de su tierra natal. Los rohinya que aún viven allí sufren severas restricciones y muchos están confinados en campamentos de internamiento.

Los fuertes recortes a la ayuda exterior por parte de Estados Unidos y otros países han provocado recortes en las raciones que se reparten en los campamentos de refugiados de Bangladesh, mientras el ejército gobernante y una organización armada étnica en Rakhine se enfrentan por el control de la región.

La inestabilidad ha hecho que un número cada vez mayor de rohinyas intenten el peligroso cruce oceánico hacia Malasia en embarcaciones precarias. Miles han muerto en el trayecto, incluidos bebés, niños y mujeres embarazadas. Con frecuencia, las autoridades marítimas locales han abandonado a los rohinya en el mar, a menudo ignorando reportes de embarcaciones en peligro.

La OIM y ACNUR indicaron el jueves que la última posible tragedia en el mar subraya la persistente falta de soluciones sostenibles para los rohinya, e instaron a la comunidad internacional a apoyar a quienes están atrapados en los campamentos de Bangladesh.

“Se necesitan esfuerzos regionales e internacionales más firmes para evitar nuevas pérdidas de vidas a lo largo de una de las rutas marítimas más letales del mundo, incluso mediante el fortalecimiento de las labores de búsqueda y rescate, el acceso al asilo y la protección, y acciones contra las redes de contrabando y trata”, afirmaron las agencias.

Más de 6.500 rohinya huyeron y se reportó que casi 900 murieron o desaparecieron en 2025, el año más mortífero para los rohinya que intentaron salir en barco. Esa cifra representa la tasa de mortalidad más alta de cualquier ruta marítima importante para refugiados y migrantes en el mundo, indicó ACNUR.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP