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Se registra explosión en Qatar al reinicio de terminal de gas; hay 54 heridos y 18 desaparecidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una explosión destrozó el domingo por la noche la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar cuando los trabajadores intentaban reanudar allí las operaciones luego que Irán la bombardeara durante la guerra, lo que provocó un incendio que dejó al menos 54 heridos, y otras 18 personas seguían desaparecidas horas después.

La explosión en el área industrial de Ras Laffan podría provocar más caos en los mercados energéticos mundiales, en particular porque Qatar sigue siendo uno de los principales productores de gas natural del mundo. Qatar cerró su producción después que el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz implicara que no podía enviar cargamentos a sus clientes.

Con Irán aflojando su control sobre el estrecho al tiempo que continúan las negociaciones para un fin permanente de la guerra, Qatar comenzó a trabajar para intentar reactivar su terminal de exportación. El domingo por la noche, esos trabajos desencadenaron una explosión y un incendio en la instalación de suministro de gas Barzan, informó la empresa estatal QatarEnergy.

La magnitud de los daños seguía siendo desconocida tras la explosión, y las autoridades inicialmente señalaron que sólo unas pocas personas habían resultado heridas. Pero horas después, el Ministerio del Interior de Qatar dio a conocer cifras de víctimas mucho más elevadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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